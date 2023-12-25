ميليشيات عراقية تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن عدد من الميليشيات العراقية أنها استهدفت قاعدة للقوات العسكرية الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيرة.

وأوضحت أنه استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيرة»، وأكدت أنها مستمرة في دك معاقل العدو.

وسبق للجماعات المسلحة العراقية أن نفذت أكثر من 90 عملية استهداف طالت القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا، وهجمات أخرى طالت أهدافا في أم الرشراش والبحر المتوسط بالطائرات المسيرة والصواريخ.