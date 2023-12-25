شكرا لقرائتكم خبر ميليشيات عراقية تقصف قاعدة أمريكية في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أنه استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيرة»، وأكدت أنها مستمرة في دك معاقل العدو.
وسبق للجماعات المسلحة العراقية أن نفذت أكثر من 90 عملية استهداف طالت القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا، وهجمات أخرى طالت أهدافا في أم الرشراش والبحر المتوسط بالطائرات المسيرة والصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيات عراقية تقصف قاعدة أمريكية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.