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الصحة العالمية توثق "روايات مروعة" بعد قصف مخيم المغازي

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محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فرقها في غزة زارت اليوم مستشفى الأقصى، الذي استقبل عشرات الجرحى طوال الليل في أعقاب القصف الذي استهدف وسط غزة، بما في ذلك المنطقة القريبة من مخيم المغازي.

وقالت المنظمة إن فرقها استمعت لـ"روايات مروعة" تحدث عنها العاملون في مجال الصحة، وبعض المواطنين، مشيرة إلى أن الطاقم الصحي حاول "يائساً" إنقاذ طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس جراء شظايا تعرض لها.

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الضغط "الذي لا يطاق"، والذي يفرضه "تصاعد الأعمال العدائية" على المستشفيات القليلة التي لا تزال مفتوحة في جميع أنحاء غزة، مشيرة إلى أن القصف الأخير الذي تعرض له مخيم المغازي، "يوضح الحاجة لوقف إطلاق النار الآن".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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