"متهمًا أنفاق حماس".. الاحتلال يعلن مصرع وإصابة جنود في غزة بالفطر القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة قبل نحو 70 يومًا، أعلن الاحتلال الإسرائيلي تشخيص ما لا يقل عن 10 جنود بعدة إصابات أصيبوا بها أثناء القتال ومن بينهم إصابات بعدوى فطرية قاتلة.

وأفادت شبكة كان نيوز مساء الإثنين، أن جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي لقي مصرعه بعد إصابته بفطر خطير أثناء تواجده في قطاع غزة.

حسب ما أعلنته قناة كان العبرية، فقد تم تم نقل الجندي إلى المستشفى لعدة أيام في مركز أسوتا الطبي في أسدود بعد إجلائه من غزة، مصابًا بجروح خطيرة في الأطراف بسبب العدوى.

في المستشفى، تم الكشف عن أن الجندي عانى من إصابتين مختلفتين بالفطريات. ولقي الجندي مصرعه في النهاية متأثراً بجراحه والتهاباته.

وحسب القناة العبرية، فإن جيش الاحتلال يعتقد أن الإصابات قد نشأت في أنفاق حماس.

وأفادت التقارير التي كشفتها القناة العبرية، فإن الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية ستجري مناقشة عاجلة في الأسبوع المقبل مع خبراء في علم الأوبئة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الصحة، في أعقاب اتجاه لوحظ مؤخرا عن إصابة الجنود بالأمراض أثناء القتال في غزة.

وفقًا للتقرير، ستشمل المناقشات فحص ما إذا كانت الإصابات الأخيرة، التي لم تكن معروفة سابقًا لجيش الاحتلال، قد نشأت في أنفاق حماس.