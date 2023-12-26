جامعة المنوفية الأهلية تشارك جامعة المنوفية احتفالها بعيدها السنوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

شاركت الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية والدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى وعدد من طلاب الجامعة فى احتفال عيد جامعة المنوفية بعيدها السنوى ٤٧ والذى أقيم اليوم تحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ورؤساء الجامعة السابقين ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلسة النواب والشيوخ ولفيف كبير من ضيوف وأبناء الجامعة.

ووجهت الدكتورة نانسى أسعد خالص التهنئة القلبية للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ولجميع أبناء ومنسوبى الجامعة بمناسبة الاحتفال بعيد الجامعة السابع والأربعين فى احتفال كبير لتكريم أبناء الجامعة المتميزين وتقديرا لكل من ساهم فى خدمة الجامعة ضمن فريق عمل متكامل لتطوير الجامعة على كافة الأصعدة.

وأكدت أن جامعة المنوفية الأهلية تعد إنجازا كبيرا من إنجازات جامعة المنوفية لخدمة الطلاب من المحافظة والمحافظات المجاورة وتسعى الجامعة لافتتاح المزيد من البرامج التعليمية المتميزة والمواكبة لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولى خاصة وقد شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب للالتحاق بكليات وبرامج الجامعة، ومتمنية المزيد من التطور والنجاح والتميز لجامعة المنوفية فى عيدها السنوى.