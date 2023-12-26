السعودية وقطر توقعان اتفاقا لتسهيل إجراءات السفر بين البلدين

وقعت السعودية وقطر، اليوم الاثنين، اتفاقاً لتسهيل إجراءات السفر بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عقد جلسة مباحثات رسمية اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني ، في ديوان الوزارة بالرياض.

وأكد وزير الداخلية السعودي خلال اللقاء “أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني، يأتي تأكيداً على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقب الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين ( سلوى السعودي – أبو سمرة القطري )، بحسب “واس”.

من جانبه أوضح وزير الداخلية القطري، أنه جرى خلال اللقاء التوقيع على مشروع عملية تسهيل إجراءات المسافرين، وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين بين قطر والسعودية. وقال: “أكدنا أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك بين بلدينا ، كما شهدنا التوقيع على مشروع عملية تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين منفذينا البريين”.