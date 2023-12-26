وزيرا خارجية الاردن وايران يبحثان وقف العدوان على غزة وتهريب المخدرات من سوريا

اشارت وزارة الخارجية الاردنية الى ان "وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي وإيران حسين أمير عبد اللهيان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتهريب المخدرات من سوريا، خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الأردني من نظيره الإيراني".

وذكر البيان أن الصفدي وعبد اللهيان "بحثا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورا".

وأكد الوزيران "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق للنار، ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب".

وثمن الوزير الإيراني دور الأردن الرئيس والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني، لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وأشار البيان الأردني إلى أن الصفدي نقل تحيات الملك إلى الرئيس الإيراني، مؤكدا “حرص المملكة العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة”.