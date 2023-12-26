اشارت وزارة الخارجية الاردنية الى ان "وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي وإيران حسين أمير عبد اللهيان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتهريب المخدرات من سوريا، خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الأردني من نظيره الإيراني".
وذكر البيان أن الصفدي وعبد اللهيان "بحثا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورا".
وأكد الوزيران "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق للنار، ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب".
وثمن الوزير الإيراني دور الأردن الرئيس والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني، لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وأشار البيان الأردني إلى أن الصفدي نقل تحيات الملك إلى الرئيس الإيراني، مؤكدا “حرص المملكة العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية الاردن وايران يبحثان وقف العدوان على غزة وتهريب المخدرات من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.