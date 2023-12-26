الخارجية الصينية: تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر يظل أولوية مطلقة

اكد وزارة الخارجية الصينية إن "تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر يظل أولوية مطلقة".

وتعليقا على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى تحرك عاجل لتوسيع المساعدات الإنسانية لغزة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي عقدته بالعاصمة بكين: "القرار لا يرقى تماما إلى مستوى التوقعات الدولية، ويحتوي على بعض الثغرات التي يجب سدها".

واستطردت ماو: "في ضوء الوضع العاجل على الأرض في فلسطين، صوتت الصين لصالح القرار". وأملت أن "يتم تنفيذ القرار بشكل فعال، وأن يصل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وأن يتم إنشاء آلية مراقبة لذلك".

وشددت المسؤولة الصينية أن بلادها "ستواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل وقف فوري للأعمال العدائية في غزة، وتنفيذ حل الدولتين".

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قرارا يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.