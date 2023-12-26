طقس مستقر خلال الايام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة يوم الاربعاء التي تعود الى الانخفاض بدءاً من بعد الظهر مما يؤدي الى بعض التقلبات والأمطار الخفيفة على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية ليل الاربعاء/فجر الخميس .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما وتنشط الرياح فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية ترافقها رياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار وتنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار حيث تعود مساءً للارتفاع مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ليلاً على المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تستقرعلى الساحل.