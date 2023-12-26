الحوثي والفقر والبرد يزيدون معاناة اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش آلاف النازحين في مخيمات النزوح بمأرب وتعز والحديدة والجوف، معاناة النزوح والفقر والتشرد وحالات البرودة الشديدة، مع دخول فصل الشتاء، وأكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، ارتفاع عدد النازحين في المحافظة خلال الفترة الماضية، داعية إلى رفع الجاهزية لمواجهة مضاعفات موجة البرد القاسية.

وقالت الوحدة التنفيذية في بيان لها، إن «النازحين اليوم يعيشون واقعا مؤلما يتسم بالنزوح الواسع، إذ يعاني كثيرون من البرد القارس في خيام مهترئة بالصحراء المفتوحة».

وأضافت في بيانها: «نود التنويه إلى أن أعداد الأسر النازحة في طول وعرض المخيمات تزداد وتتضاعف، في ظل النزوح المستمر من محافظات الجمهورية المتعددة، إلى محافظة مأرب».

وتابع البيان : «كل المؤشرات تنذر بخطر وشيك في ظل تضاؤل وتقلص المساعدات الإنسانية، ففي العامين الماضيين فقد عدد من سكان المخيمات، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، حياتهم بسبب مضاعفات البرد المميت، إذ إن إمكانات السلطة المحلية والتزاماتها تفوق الاحتياجات التي تتضاعف في ظل الضغط المستمر على الخدمات الأساسية».

وأشار إلى أن «26840 أسرة نازحة بحاجة إلى مأوى موقت، و50816 أسرة بحاجة إلى الحقيبة الشتوية وملابس ودفايات، و8560 أسرة بحاجة إلى إعادة تأهيل مأوى، و11435 أسرة بحاجة إلى إصلاح أو صيانة مأوى».

وذكر البيان، أن «88632 أسرة نازحة بحاجة إلى سلال غذائية، و46434 أسرة بحاجة إلى النقد مقابل الغذاء، و121316 أسرة بحاجة إلى مياه استخدام، 153545 أسرة بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، و74133 أسرة بحاجة إلى مساعدات نقدية متعددة الأغراض، و32206 أسر بحاجة إلى مشاريع سبل حياة، و14133 أسرة بحاجة إلى مساعدة نقدية طارئة».

ولفت الى أن «12711 طفلا يعانون سوء التغذية، و35211 طفلا يعانون سوء التغذية وبحاجة إلى المساعدة، و24 مرفقا ضحايا بحاجة إلى الدعم، و99 مخيما تحتاج إلى عيادة ثابتة».

ودعت الوحدة التنفيذية مديري مكاتب الصحة في المديريات ومديري المستشفيات إلى «سرعة العمل على رفع الجاهزية في المستشفيات المركزية، لمواجهة المضاعفات التي تنتج عن موجة البرد القاسية، التي تمر بها المحافظة، ومعالجة الحالات من النازحين مجانا».

من جهة أخرى، تمكنت مصلحة خفر السواحل (قطاع البحر الأحمر)، أمس، من ضبط «عصابات تهريب مهاجرين وأسلحة» في السواحل اليمنية.

وذكرت رئاسة المصلحة اليمنية، في بيان أنه «تم ضبط عصابات تعمل على تهريب مهاجرين غير شرعيين، كغطاء ووسيلة لتهريب أسلحة وذخائر للحوثيين المدعومين من إيران»، مشيرة إلى أن ذلك «بتنسيق وتعاون مشترك بين استخبارات المقاومة الوطنية وخفر سواحل قطاع البحر الأحمر».

النازحون في محافظة مأرب

204 مخيمات نازحين.

63,674 أسرة نزحت أخيرا.

445,724 شخصا نزحوا أخيرا.

296,710 إجمالي الأسر النازحة.

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