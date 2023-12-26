شكرا لقرائتكم خبر قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه قصف المزيد من مواقع حزب الله في لبنان ردا على الهجمات على الحدود أمس، إلى جانب إطلاق النار «لإزالة التهديدات» في عدد من المناطق على طول الحدود.

وفي وقت سابق، أطلقت عدة مقذوفات من لبنان على مناطق أفيفيم ومارجاليوت وعرب العرامشة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضا مواقع الإطلاق بالمدفعية.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان.