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قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله في لبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه قصف المزيد من مواقع حزب الله في لبنان ردا على الهجمات على الحدود أمس، إلى جانب إطلاق النار «لإزالة التهديدات» في عدد من المناطق على طول الحدود.

وفي وقت سابق، أطلقت عدة مقذوفات من لبنان على مناطق أفيفيم ومارجاليوت وعرب العرامشة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضا مواقع الإطلاق بالمدفعية.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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