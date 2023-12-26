قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله في لبنان

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وفي وقت سابق، أطلقت عدة مقذوفات من لبنان على مناطق أفيفيم ومارجاليوت وعرب العرامشة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضا مواقع الإطلاق بالمدفعية.
يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان.
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