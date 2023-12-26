شكرا لقرائتكم خبر 582 قسيمة شرائية سعودية للاجئين السوريين والفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 582 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق وادي خالد وعرسال وصيدا وحاصبيا بلبنان، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) لعام 2023م.

وتأتي البادرة في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا، من موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء.

على صعيد آخر دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج التدريبي والتعليمي التطوعي الـ23 والـ24 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر 2023م، بمشاركة 24 متطوعا ومتطوعة من مختلف التخصصات التعليمية والتدريبية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.