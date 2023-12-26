582 قسيمة شرائية سعودية للاجئين السوريين والفلسطينيين

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وتأتي البادرة في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا، من موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء.
على صعيد آخر دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج التدريبي والتعليمي التطوعي الـ23 والـ24 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 30 ديسمبر 2023م، بمشاركة 24 متطوعا ومتطوعة من مختلف التخصصات التعليمية والتدريبية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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