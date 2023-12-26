الاحتلال يعترف بمقتل جنديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل اثنين من جنوده أثناء القتال في شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 156. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش القول إن الجنديين قتلا أمس، وأصيب جندي آخر بإصابات خطيرة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن ما لا يقل عن 15 جنديا من عناصره قتلوا في غزة منذ يوم الجمعة الماضي.

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