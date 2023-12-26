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إيران تنفي تورطها في هجوم البحر الأحمر

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفت إيران تورطها في الهجوم على سفن تجارية في البحرين الأحمر والعرب قبالة اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس، في طهران هذه الاتهامات لا أساس لها، وتعد مجرد تبرير للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى للاستمرار في دعمهما لجرائم الصهاينة ( إسرائيل)» في إشارة على ما يبدو للحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أن إيران دائما ما تدافع عن المرور الآمن للسفن التجارية في المياه الدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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