إيران تنفي تورطها في هجوم البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت إيران تورطها في الهجوم على سفن تجارية في البحرين الأحمر والعرب قبالة اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس، في طهران هذه الاتهامات لا أساس لها، وتعد مجرد تبرير للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى للاستمرار في دعمهما لجرائم الصهاينة ( إسرائيل)» في إشارة على ما يبدو للحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضاف أن إيران دائما ما تدافع عن المرور الآمن للسفن التجارية في المياه الدولية.