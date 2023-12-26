إيران تنفي تورطها في هجوم البحر الأحمر

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس، في طهران هذه الاتهامات لا أساس لها، وتعد مجرد تبرير للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى للاستمرار في دعمهما لجرائم الصهاينة ( إسرائيل)» في إشارة على ما يبدو للحرب الإسرائيلية في غزة.
وأضاف أن إيران دائما ما تدافع عن المرور الآمن للسفن التجارية في المياه الدولية.
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