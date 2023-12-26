احتجاجات تركية مناهضة لإسرائيل

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وسار المحتجون بقيادة «منصة محبي الرسول» في ولاية سيرت، وتجمعوا في ميدان «15 تموز»، حيث تليت آيات من القرآن الكريم، وأُلقيت خطابات مناهضة لإسرائيل.
وفي ولاية بينجول، تجمع أطفال مع أسرهم، خلال برنامج نظمته جمعية «أوزجور»، أمام المسجد الكبير رافعين أعلام فلسطين وتركيا.
كما خرجت مسيرة نسائية، قادتها منظمات المجتمع المدني الإسلامية في ولاية باطمان، من أجل الأمهات والأطفال الذين قتلوا في غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تضمنت عبارة «أمهات باطمان يسرِن من أجل غزة».
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