«حكماء المسلمين» يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.

وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، عن ترحيب المجلس بهذا القرار، آملًا أن يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

كما دعا إلى ضرورة العمل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الحرب على قطاع غزة، الذي خلف الآلاف من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنية التحتية لقطاع غزة.

وفي هذا الإطار، أشاد مجلس حكماء المسلمين بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدَّمت بمشروع هذا القرار، داعياً المجتمع الدولي إلى حماية الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.