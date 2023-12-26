ضبط 100 مهاجر بسواحل تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، عن ضبط نحو 100 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء بسواحل صفاقس، في محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا.

وأفاد الحرس الوطني، أمس الأول، بضبط المهاجرين غير النظاميين في عملتي إبحار منفصلتين بصفاقس، والتي تُعد نقطة استقطاب رئيسة لأنشطة الهجرة غير النظامية ومهربي البشر. وتضم المنطقة ومدن تونسية أخرى، عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مسعى للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وتعاني صفاقس وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا، حيث لا تبعد المدينة كثيراً عن سواحل مالطا وجزيرة صقلية الإيطالية.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، نجحت البحرية التونسية في الحد من تدفق المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بعد أن بلغت أعدادهم مستويات قياسية هذا العام وحتى أغسطس الماضي.