حصاد عمليات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق ضد الاحتلال في 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كلا من كتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة في لبنان والعراق، عن حصاد عملياتهم التي تمت يوم الاثنين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم فيها استهداف ثكنات عسكرية وآليات وعدد من الجنود في عدة مناطق وغيرها من عمليات مختلفة.

حصاد عمليات القسام :



- دك تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

- استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس

- دك تحشدات قوات العدو المتوغلة شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

- قصف "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان

- تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خانيونس

- استهداف جرافتين من نوع D9 إحداهما بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة خانيونس، والأخرى بقذيفة "الياسين 105" شرق البريج وسط قطاع غزة

- استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس

- استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح

- قنص جندي صهيوني شرق حي التفاح بمدينة غزة

- تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غزة

- استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في شقة سكنية بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة

- تدمير 9 آليات صهيونية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج و4 آليات متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105"

حصاد عمليات سرايا القدس:



- قصف تمركزا للآليات العسكرية الصهيونية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

- قصف التحشدات العسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في أوقات مختلفة.

- قصف تحشدات العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون بصواريخ 107 وقذائف الهاون.

- استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم"في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق غزة.

- دك التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

- دك تحشداً لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

- استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في شارع بنك فلسطين بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

- قصف تحشدات العدو في منطقة المحطة بخانيونس برشقة صاروخية.

- قصف تحشداً لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم جنوب غرب غزة.

- ستهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "RPG"في حي التفاح شرق غزة.

- قصف "عسقلان" وغلاف غزة برشقات صاروخية مركزة.

المقاومة الإسلامية في لبنان:



- استهداف انتشاراً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.

- استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وتوقع فيها إصابات مؤكدة.‏

- استهداف تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.‏

- استهداف مبانٍ في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية.‏

-استهداف تموضعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتوقع فيه إصابات مؤكدة بين ‏قتيل وجريح.‏

- استهداف مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ومستعمرة ‏المطلة بالأسلحة المناسبة.‏

- استهداف تموضعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وتوقع فيه إصابات ‌‏مؤكدة.‏

المقاومة الإسلامية في العراق:



- مهاجمة قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيّرة.

- مهاجمة قاعدة حرير المحتلة قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطائرات المسيّرة.

