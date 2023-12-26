القاهرة الإخبارية: إعلام فلسطيني يكشف عن دوي انفجارات في تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن دوي انفجارات في تل أبيب، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

مع مرور 80 يومًا على الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، ارتفعت الأصوات في الداخل الإسرائيلي تطالب بوقف إطلاق الناربعد تكبد الخسائر المادية والبشرية، واتضاح الصورة لدى الكثيرين بأن الأمر ليس إلا في مصلحة نتنياهو الذى يحاول الإبقاء على منصبه وإنقاذ مستقبله السياسي.

وقال بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي :"تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا"، حيث تتزايد الخسائر البشرية الإسرائيلية يوما بعد يوم، ففي تل أبيب، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميًا مقتل عسكريين، وإصابة آخرين .

وتمكنت الفصائل الفلسطينية من تدمير أكثر من 200 آلية إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين غالبيتهم في شمال وجنوب غزة، وذلك في ظل محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم بريا في عدة محاور مختلفة بشمال وشرق وغرب وجنوب غزة.