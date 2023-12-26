نشرة البرلمان| فتح ملف الثروة السمكية في مصر.. وتحرك لمواجهة السوق السوداء للدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب سامح سيد :

أحال مجلس الشيوخ طلبي مناقشة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعاره للجنة الزراعة لدراسة التوصيات، كما أعلن وزير التعليم العالي أن السوق ليس في احتياج لخريجي الآداب والحقوق، وتحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

يرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث البرلمانية، على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كالتالي:-

رئيس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة ملف الثروة السمكية للجنة الزراعة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة للتعامل مع ملف الثروة السمكية، للجنة الزراعة بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

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الأسماك لا تستهلك موارد كثيرة.. رئيس "حماية البحيرات": إنتاج مصر يفوق 2 مليون طن سنويًّا

قال صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لأعضاء مجلس الشيوخ، إن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي، وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية، وأن الثروة السمكية لو قارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلوجرام علفًا تمنحنا كيلوجرامًا لحماً أحمر فقط؛ فالأسماك لا تستهلك الكثير من الموارد.

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وزير التعليم العالي: سوق العمل لا يحتاج لهذا الكم من خريجي الآداب والحقوق

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء الإنسان على رأس أولويات الوزارة وأحد أهدافها.

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السوق السوداء.. طلب إحاطة يحذر الحكومة من التراخي في مواجهة المتاجرة في الدولار

حذَّر النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخي في مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبي، مؤكداً أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة؛ حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا.

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