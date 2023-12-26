"صحة الشيوخ": مصر لديها أصناف بديلة للأدوية المستوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى :

أكد الدكتور حسين خضر، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مصر لديها أصناف بديلة للأدوية المستوردة، موضحًا أن هناك فرق بين الدواء البديل والمثيل، كما أن الدواء المصري البديل يحتوى على نفس المادة الفعالة للدواء المستورد.

وقال خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، إن كل نوع من الأدوية المستوردة هناك 10 أصناف بديلة ومثيل له مصري، مشيرًا إلى أن كل نوع دواء له أكثر من مثيل وبديل في السوق المصري.

وأوضح أن الدواء المصري آمن وفعال، وهناك أكثر من 179 مصنع دواء مصري على أعلى مستوى وجودة، ونحو 800 خط إنتاج دواء، وكل هذه المصانع وخطوط الإنتاج تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.

وتابع: "مصانع الدواء المصري هي من صنعت أدوية فيروس سي"، مطالبًا وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء بتخصيص يوم عالمي للصحة في مصر احتفالا بالقضاء على فيروس سي.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبيع كورس علاج فيروس سي وهو عبارة عن 3 علب أدوية بـ28 ألف دولار، ولكن مصر قامت بشراء المادة الخام من أمريكا وتم تصنيع علاج فيروس سي في مصر وتم بيعه للمواطن المصري بـ "ألف جنيه"، ويحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء في أمريكا.