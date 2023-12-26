"حماس": ما ورد على لسان نتانياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان

اعتبرت حركة "حماس" في بيان، إن "ما ورد على لسان مجرم الحرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط ’هجرة طوعية’ لأبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، هو مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه في تحقيق أهدافهم، ظانا أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية".

وأوضحت حركة "حماس" أن "شعبنا الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا، ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته".