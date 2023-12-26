القناة 12: نتانياهو يمنع وزير أمنه من الاجتماع برئيس الموساد بشأن صفقة تبادُل أسرى

منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، وزير الأمن، يوآف غالانت، من عقد جلسات فردية تناقش صفقة تبادل أسرى مع رئيس الموساد، دافيد برنياع؛ حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأشارت القناة إلى أن غالانت كان قد طلب الاجتماع ببرنياع مرّتين، غير أن مكتب الأول تلقّى "توجيها" من مكتب نتانياهو يرفض عقد هذه اللقاءات، باعتبار أن كل ما يتعلق بملف الاسرى المحتجزين في غزة، يتم تداوله في "كابينيت الحرب".

ووفق التقرير، فقد ذكرت المصادر أن المناقشات التي يتم فيها استخلاص السياسة بشأن الأسرى، تجري في الكابينيت الذي "يرسم السياسة ويحددها"، مشيرة إلى أن "غياب رئيس الموساد ليس دراماتيكيًّا".

في المقابل، يرى آخرون أن لهذه المناقشات أهمية كبيرة، باعتبار أنها بمثابة "عصف ذهنيّ رسميّ" لكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، قيل اجتمعاهم بكابينيت الحرب.

وبحسب المصادر نفسها، فإن نتانياهو لا يستطيع منع محادثات داخلية يجريها غالانت مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، لكنه رفض أن يشارك رئيس الموساد فيها.

وذكر مكتب نتانياهو أن "رئيس الحكومة لا يحدّ عمل رئيس الموساد، الذي يمكنه أن يخضع لجدوله الزمنيّ. ومن يحدد السياسة ويقرر في مسألة الأسرى والمفقودين هو كابينيت الحرب فقط".

وفي وقت سابق الإثنين، كرّر نتانياهو، تصريحات بشأن ضرورة الاستمرار بالضغط العسكريّ في قطاع غزة الذي يشهد حربا منذ ثمانين يوما، من أجل التمكُّن من إطلاق سراح الاسرى، فيما قاطعته عائلات بعض الاسرى، مطالِبة بإعادتهم بشكل فوريّ.

وقال نتانياهو في جلسة عامّة للكنيست، عُقِدت للبحث بشأن الرهائن الإسرائييليين المحتجزين في غزة: "لن ننجح في تحرير المختطفين دون ضغط عسكري. ولهذا السبب لن نتوقف عن القتال". وأضاف: "نحن لا ندخّر جهدا في إعادتهم إلى وطنهم". وتابع: "لقد جلبت لرئيسة الصليب الأحمر صندوق أدوية لتسليمها لحماس، لكنها رفضت".