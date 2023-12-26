جيروزاليم بوست: مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعدوى فطرية قاتلة في غزة

اشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الى "مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعدوى فطرية قاتلة في غزة".

كما أعلنت مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، استقبال 18 جنديا أصيبوا أثناء القتال بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك وفق بيان للمستشفى الواقعة بمدينة بئر السبع (جنوب) مساء الاثنين، نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.

وقالت “سوروكا”: “استقبلنا 18 جريحًا من القتال في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة”، موضحة أن “حالة أحد الجنود الجرحى وُصفت بالخطيرة”.

وأشارت المستشفى إلى أن “هناك 49 جنديا مصابون يتلقون العلاج حاليا في أقسام مختلفة بالمستشفى، حالة 16 منهم خطيرة”.