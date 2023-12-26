اشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الى "مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعدوى فطرية قاتلة في غزة".
كما أعلنت مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، استقبال 18 جنديا أصيبوا أثناء القتال بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وفق إعلام عبري.
جاء ذلك وفق بيان للمستشفى الواقعة بمدينة بئر السبع (جنوب) مساء الاثنين، نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.
وقالت “سوروكا”: “استقبلنا 18 جريحًا من القتال في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة”، موضحة أن “حالة أحد الجنود الجرحى وُصفت بالخطيرة”.
وأشارت المستشفى إلى أن “هناك 49 جنديا مصابون يتلقون العلاج حاليا في أقسام مختلفة بالمستشفى، حالة 16 منهم خطيرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بعدوى فطرية قاتلة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.