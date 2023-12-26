شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: التماسك الداخلى ضرورة للتصدى للمخاطر والتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إقبال المصريين خارج مصر وداخلها على الانتخابات الرئاسية كان إعلان واضح وصريح بأن المصريين يقفوا صفا واحدا خلف الدولة المصرية ويرفضوا المساس بأي من مقدراتها.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الشعب المصري يختلف في السياسة والاقتصاد ولكنه يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونه الداخلية، فهو جزء لا يتجزأ من تكوين الشخصية المصرية إذ أن الارتباط الوثيق بالأرض دون النظر لمكان تواجد المصري، فالمصري خارج مصر ينظر لكل شبر فيها أنها حياته ووجوده والمصري داخل مصر مرتبط بكل حبة رمل وروحه فداء لها.

وتابع قائلا: "لا يوجد بيت مصري ليس به شهيد من أجل تراب الوطن فنحن شعب قواته المسلحة من نسيجه وجزء لا يتجزأ منه ونحتاج في الفترة القادمة من الأحزاب والقوى السياسية أن يكون لديها النضج السياسي الذى يجعلها قادرة على الإدراك و الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن، وأن تستطيع أن تفرق بين المنافسات السياسية والسعي لتوحيد الصف أمام ما يحاك للوطن من مؤامرات معلنة لم تعد تتم في الخفاء.

وأكد أنه كلما ظهر للعالم التماسك الداخلي أصبح لدى القيادة السياسية الدعم والظهير القوي الذى يجعلها تقف أمام جميع المخاطر والتحديات.