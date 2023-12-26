شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يشكر جنوده لسيطرتهم على مدينة أوكرانية ذو أهمية استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكره لجنود الجيش الروسي، بعد سيطرتهم على مدينة مارينكا الأوكرانية الاستراتيجية.

وأشاد بوتين بتحرير مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ووصفه بأنه نجاح.

سيطرة روسيا على مدينة مارينكا

كما هنأ بوتين وزير الدفاع سيرجي شويجو قائلا له: "أبلغ أحر التهاني وكلمات الامتنان إلى كل الأفراد والجنود الذين شاركوا في أوقات مختلفة وفي مراحل مختلفة في المعارك الرامية إلى تحرير مارينكا".

وذكر بوتين أن هذا التقدم يمنح القوات الروسية المزيد من المجال للمناورة في المنطقة، ومع ذلك نفت أوكرانيا في وقت سابق التقارير الروسية بشأن السيطرة على مدينة مارينكا جنوب شرق أوكرانيا.

القتال في مارينكا متواصل

وأشار أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الرسمي إن القتال في مارينكا متواصل، وقواتنا موجودة حاليا داخل الحدود الإدارية لمارينكا، ولكن المدينة تعرضت للتدمير الكامل.

وأضاف: إنه أمر غير صحيح أن نتحدث عن السيطرة الكاملة على مارينكا"، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وكانت الاستخبارات البريطانية، أشارت في وقت سابق إلى أن القتال العنيف لا يزال مستمرا للسيطرة على مدينة مارينكا المدمرة والمنطقة المحيطة بها في جنوب شرق أوكرانيا، مشككة في التقدم الروسي.