شكرا لقرائتكم خبر عن معركة مارينكا.. بوتين يهنئ جنوده بالنصر وأوكرانيا تنفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ووصفه بأنه نجاح، وأعرب عن شكره لجنود الجيش الروسي، فيما نفت كييف التقارير الروسية بشأن السيطرة على مارينكا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوتين قوله خلال لقاء مع وزير الدفاع سيرجي شويجو بعد الاستماع إلى تقريره عن تحرير مارينكا: "هذا نجاح"، وهنأ الوزير وقال له: "أبلغ أحر التهاني وكلمات الامتنان إلى كل الأفراد والجنود الذين شاركوا في أوقات مختلفة وفي مراحل مختلفة في المعارك الرامية إلى تحرير مارينكا".

وكان بوتين قد قال في وقت سابق، إن التقدم يمنح القوات الروسية المزيد من المجال للمناورة في المنطقة.

القوات المسلحة الأوكرانية تنفي

نفت القوات المسلحة الأوكرانية التقارير الروسية بشأن السيطرة على مدينة مارينكا جنوب شرق أوكرانيا.

وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتليفزيون الرسمي، إن "القتال في مارينكا متواصل، وقواتنا موجودة حاليًا داخل الحدود الإدارية لمارينكا، ولكن المدينة تعرضت للتدمير الكامل، إنه أمر غير صحيح أن نتحدث عن السيطرة الكاملة على مارينكا"، وفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقالت الاستخبارات البريطانية، إن القتال العنيف لا يزال مستمرًا للسيطرة على مدينة مارينكا المدمرة والمنطقة المحيطة بها في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن التقدم الروسي الكبير في هذه المنطقة من الجبهة مشكوك فيه.