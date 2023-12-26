"مخاطر استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية".. ندوة بالدراسات العليا للطفولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

نظم قطاع شئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس الندوة التثقيفية بعنوان "مخاطر استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي للإعلام الرقمي".

رحبت الدكتورة راندا كمال الحضور وأشارت لأهمية موضوع الندوة لما له من تأثيرات ومخاطر علي الأطفال والمراهقين ويجب مراقبة أولياء الامور لأطفالهم و متابعتهم وتوعيتهم.

استهل مؤمن جبر الندوة بتعريف الحضور بمخاطر استخدام الأطفال للالعاب الالكترونية مما تسببه من مشاكل صحية او مشاكل فى الدراسة وتجعلهم منفصلين إجتماعياً.

كما اوضح أضرار استخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الإجتماعي والإعلام الرقمي و التأثيرات الإيجابية والسلبية للالعاب الالكترونية.

وأضاف بعض التوصيات المجتمعية مثل الرقابة الأسرية فى ضوء نظرية الوساطة الإعلامية الوالدية - الرقابة الذاتية باعتبارها ثمرة غرس المرجعية الدينية والاخلاقية فى أبناءنا - الاهتمام بكل وسائل بناء الشخصية المعتدلة والمتوازنة والمتكاملة معرفياً و مهارياً.