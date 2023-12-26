موعد انتهاء التقديم على مسابقة وظائف "المحطات النووية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تنتهى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف المعلنة حتى الخميس المقبل لجميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم المحدد لهم وفقا لكل تخصص الذى تم الإعلان عنه٠

وانتهت الهيئة من تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكترونى اضغط هنا على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم من خلال الموقع الالكترونى، ليتم تنقيتهم اليكترونيا و بدون أى تدخل بشرى لتطبيق مبدأ المساواة و الشفافية و اختيار الأفضل من بين المتقدمين.

في سياق متصل أعلنت الهيئة بدء التسجيل لطلبات المتقدمين الذين تخلفوا عن مواعيد التقديم، وذلك في الفترة من اليوم وحتى يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري 2023 لجميع التخصصات وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023.

وكشفت الهيئة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن التسجيل لطلبات المتقدمين للوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة للتخصصات التالية:-

- ﻣﺪﻳﺮﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ الأﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍلمنشآﺕ - وظائف الدرجات الأولى والثانية من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله في التخصصات العامة التالية: «هندسة نووية - كهرباء - كيمياء - ميكانيكا - مدني».

- وظائف الدرجة الثانية من الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة «كيمياء فيزياء».

- وظائف التعاقدات بمكافأة شاملة للدرجة الأولى والثانية. - وظائف التعاقدات بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.

مطابقة المستندات للشروط المطلوبة لوظائف المحطات النووية 2023

وطالبت الهيئة المتقدمين بالتأكد من المرفقات قبل تسليمها وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة، أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثثل «عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي» سيتم استبعادة. إعلام المتقدمين المستوفين للشروط.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إعلام المتقدمين المستوفين للشروط بمواعيد وأماكن الاختبارات ونتائجها على الموقع الإلكتروني، لافتًة إلى أنه لن يلتفت للملفات غير المستوفاة للشروط أو التي تتضمن المستندات كاملة ولا تقبل الطلبات التي ترد بالبريد.