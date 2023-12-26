شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تشن هجومًا جويًا على بلدة فيودوسيا في القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال حاكم منطقة القرم المعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف، إن أوكرانيا شنت هجومًا على بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء.

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء: "جرى تطويق منطقة الميناء اعتبارًا من هذه اللحظة، وتوقفت التفجيرات واحتوينا الحريق".

وأضاف: "جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع، وسيجري إجلاء سكان العديد من المنازل".

انفجارات وحرائق

وذكرت وسائل إعلام روسية عبر تطبيق تيليجرام، أنه أمكن سماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء فوق بلدة فيودوسيا.

وأظهرت لقطات نشرتها عدة وكالات أنباء روسية عبر قنواتها على تيليجرام، انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء، دون أن ترد معلومات رسمية من روسيا على الفور.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 في خطوة قوبلت بإدانة كبيرة.