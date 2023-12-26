أردوغان: تركيا لن تبقى صامتة حيال الظلم وسنستمر بالوقوف إلى جانب الحق وأصحابه

شدّد الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، على أنّ "بلاده لن تبقى صامتة حيال الظّلم الّذي يقع جديده كلّ يوم".
وأشار، في كلمة خلال مشاركته في العاصمة أنقرة في إحياء ذكرى الشّاعر التّركي محمد عاكف أرصوي (1873- 1936)، إلى أنّه "كما صدح أرصوي حيال ما عاشه وشاهده بالأمس، سنواصل نحن أيضًا اليوم الصّدح بلسان عاكف من أجل الّذين قُتلوا واستعمروا وظلموا، لا سيّما في غزة، وسنستمر في الوقوف إلى جانب الحق وأصحابه".
وأكّد أردوغان "أنّنا لن نصفّق للظّلم ولن نحبّ الظّالم أبدًا"، مهنّئًا "شباب "حزب العدالة والتنمية"، الذّين اتخذوا موقفًا مناهضًا للوحشيّة الإسرائيليّة المستمرّة في غزة منذ 7 تشرين الأوّل الماضي".
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