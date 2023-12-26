أردوغان: تركيا لن تبقى صامتة حيال الظلم وسنستمر بالوقوف إلى جانب الحق وأصحابه

شدّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، على أنّ "بلاده لن تبقى صامتة حيال الظّلم الّذي يقع جديده كلّ يوم".

وأشار، في كلمة خلال مشاركته في العاصمة أنقرة في إحياء ذكرى الشّاعر التّركي محمد عاكف أرصوي (1873- 1936)، إلى أنّه "كما صدح أرصوي حيال ما عاشه وشاهده بالأمس، سنواصل نحن أيضًا اليوم الصّدح بلسان عاكف من أجل الّذين قُتلوا واستعمروا وظلموا، لا سيّما في ​غزة​، وسنستمر في الوقوف إلى جانب الحق وأصحابه".

وأكّد أردوغان "أنّنا لن نصفّق للظّلم ولن نحبّ الظّالم أبدًا"، مهنّئًا "شباب "​حزب العدالة والتنمية​"، الذّين اتخذوا موقفًا مناهضًا للوحشيّة الإسرائيليّة المستمرّة في غزة منذ 7 تشرين الأوّل الماضي".