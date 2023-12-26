مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لمنزل جنوب خان يونس

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، إضافةً لعدد من المفقودين، جرّاء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة النجار جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومنزلًا لعائلة أبو رزقة في الحي الهولندي غربي المدينة".
وأشارت إلى أنّ "الطّيران الإسرائيلي قصف أيضًا محيط مستشفى ناصر في خان يونس"، لافتةً إلى "وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى الكويتي، جرّاء قصف منزل لعائلة العمصي بالقرب من ميدان النجمة وسط مدينة رفح جنوب غزة، كما قصف الطّيران الحربي منزلًا في مخيم الشابورة وسط رفح".
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