البرلمان العربي يرحب بالبيان الأممي بشأن التوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحب البرلمان العربي بالبيان الأممي بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام وتوصل الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير، تشمل وقف إطلاق نار، والعمل على استئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن أمله في أن تسهم هذه التدابير في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع الحالي في اليمن.

وثمّن البرلمان العربي، الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى هذه التدابير، مجدداً دعمه لجميع الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي شامل ونهائي للأزمة، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.