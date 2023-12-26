رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد موقف بلاده الثابت لدعم القضية الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة تأكيده على موقف بلاده الثابت لدعم القضية الفلسطينية، والرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة الذي يزور ليبيا حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في فلسطين، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.