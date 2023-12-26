شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء، أنه دمر سفينة حربية روسية في البحر الأسود، يشتبه أنها كانت محملة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف.

وقال سلاح الجو في منشور على تطبيق “تلغرام”، إن “سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دمرت على أيدي طياري القوات الجوية”.

وأضاف: “يُعتقد أنها كانت محملة بطائرات شاهد”، المسيرات المفخخة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضد أوكرانيا.

ولم يحدد البيان مكان الضربة، لكن قائد سلاح الجو ميكولا أوليشتشوك نشر مقطع فيديو يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل في قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية في البحر الأسود، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.