قُتلت امرأة تبلغ من العمر 59 عامًا، جرّاء سقوط شجرة عليها في أحد شوارع غولد كوست، إثر عاصفة رعديّة ضربت شرق أستراليا.
من جهتها، أعلنت شركة "إنرجكس" للطّاقة، أنّ العاصفة أحدثت أضرارًا "كارثيّة"، وأدّت لسقوط أسلاك الكهرباء في بريزبين عاصمة كوينزلاند، ومدينة غولد كوست، موضحةً أنّ العاصفة أخرجت عن الخدمة أكثر من 800 من خطوط الكهرباء، مما أدّى لانقطاع التّيّار عن 120 ألف مسكن.
وأشارت إلى أنّ بعض العملاء لن يحصلوا على الكهرباء لأيّام عدّة. نحن نشهد أضرارًا كارثيّةً وواسعة النّطاق بحجم إعصار"، لافتةً إلى أنّ "تقارير عن مزيد من الأضرار تصل كلّ دقيقة".
وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المنطقة في وقت لاحق الثّلثاء، هبوب عواصف رعديّة شديدة مصحوبة برياح عاتية، وسقوط حبّات برَد كبيرة وهطول أمطار غزيرة، محذّرةً من خطر فيضان نهر يقع قرب غولد كوست.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل امرأة وانقطاع الكهرباء عن 120 ألف مسكن جراء عاصفة رعدية ضربت شرق أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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