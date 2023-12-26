سلطات المغرب أعلنت بدء صرف مساعدات اجتماعية مباشرة للمرة الأولى

أعلن رئيس الوزراء ​المغرب​ي عزيز أخنوش، أنّ الحكومة ستشرَع في صرف أولى دفعات الدّعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السّجل الاجتماعي الموحّد وحصولها على العتبة المطلوبة.

وأشار، خلال ترؤّسه اجتماع الحكومة، إلى "تلقّي أكثر من 1,9 ملايين طلب استفادة، منذ إطلاق البوّابة الإلكترونيّة www.asd.ma إلى حدود اليوم، وهو العدد الّذي يتزايد بشكل يومي"، كاشفًا أنّ "ابتداءً من 28 كانون الأوّل الحالي، ستستفيد نحو مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السّجل الاجتماعي الموحّد، أي ما يعادل 3,5 ملايين مغربي، من الدّفعة الأولى لهذا الدّعم المالي، الّتي لن تقلّ قيمتها عن 500 درهم (نحو 50 دولارًا) للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدّمت طلباتها قبل العاشر من كانون الأوّل؛ وتمّت معالجة ملفاتها".

وفي ما يخصّ إصلاح المنظومة التّعليميّة، أكّد أخنوش أنّ "إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقّق أهدافه، إلّا بتعزيز مكانة والأستاذ وأدوراه، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جوّ من الثّقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيّتها المادّيّة والاعتباريّة، وهو ما يعكسه اتفاق 10 الحالي، بإقرار زيادة صافية وعامّة في الأجور لا تقل عن 1,500 درهم شهريًّا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المغرب، والّتي ستكلّف المحفظة الماليّة للدّولة ما يفوق 10 ملايين درهم سنويًّا".