الخارجية الأميركية: قلقون جدا على مصير المعارض الروسي نافالني وظروف سجنه الظالمة

لفت ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بحسب وكالة "فرانس برس"، إلى "أنّنا سعداء للأنباء الّتي تفيد بتحديد مكان المعارض الروسي أليكسي نافالني، لكننا قلقون جدا على مصيره وظروف سجنه الظالمة".
ودعا مجددا، إلى "إطلاق سراح نافالني فورا"، وحضّ موسكو على وضع حد لـ"قمع متزايد للأصوات المستقلة في روسيا" ولـ"الاستهداف الخبيث" لنافالني.
ويمضي المعارض الروسي عقوبة بالحبس 19 سنة لإدانته بتهمة "التطرّف". وكانت أخباره قد انقطعت عن أقاربه وأعوانه في بداية كانون الأول الحالي، وهو كان يقبع في سجن في منطقة فلاديمير التي تقع على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو، وهو ما رجّح فرضية أن يكون قد نقل إلى سجن آخر.
والإثنين أكدت المتحدثة باسمه أنه يتواجد حاليا في سجن في بلدة خارب الواقعة في منطقة القطب الشمالي.
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