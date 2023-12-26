شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: نعاصر حالة متفردة من الحراك السياسى غير المسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الحالة المتفردة من الحراك السياسي الوطني التي لم تتواجد على مدار عشرات الأعوام الماضية، والتي أفرزها الحوار الوطني، مؤكدًا أن فكرة طرح الحوار والدعوة إليه من قبل القيادة السياسية أثبتت عبقريتها وأهميتها في ظل التحديات الراهنة.

وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن دعوة القيادة السياسية للحوار الوطني هدفه خلق حالة من وحدة الصف وتوحيد الجهود إعلاءً لمصلحة الوطن، موضحًا أن رؤية القيادة السياسية من وراء الحوار الوطني تتبلور حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس السيسي على استكمال الحوار الوطني يؤكد العزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن حالة الحراك السياسي غير المسبوقة التي كان للحوار الوطني دورًا كبيرًا فيها، علاوة على الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية يعود بالنفع الكبير على الملف السياسي بشكل عام؛ الأمر الذي اتضح جليًا في عملية الانتخابات الرئاسية؛ التي شهدت حشدًا غير مسبوق وهذا يؤكد أن العمل الحزبي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الإرادة السياسية الجادة في استكمال جلسات الحوار الوطني بأكثر فاعلية ودعم التعددية الحزبية أكبر فرصة للأحزاب والقوى السياسية في التواجد على الساحة والتعبير عن آرائها وتوجهاتها.

وأوضح أن الحوار الوطني يستهدف رسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، لا سيما وأنه يشمل كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، الأمر الذي يعكس التوازن والتنوع من أجل الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تفرض على الأحزاب ضرورة أن تضع على عاتقها تخريج كوادر ورجال مؤهلين للعمل السياسي والمجتمعي لدعم التعددية الحزبية.

وأكد أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على خلق حالة سياسية في المجتمع واتساع أفق الحوار، خاصة بعد حديثه عن الحوار الوطني وأهمية دوره في إثراء الحياة السياسية ووجود نتائج ملموسة له على أرض الواقع خلال الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن مصر تشهد حاليًا عصرًا جديدًا من تفعيل الديموقراطية الإيجابية التي تستهدف بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها على المستوى العام، أما على المستوى الخاص فنحن نشهد تعددية حزبية وتيارات مختلفة اجتمعت واختلفت واتفقت ولم نر سوى كل الحب للوطن من الجميع.

ونوه أن حزب المصريين ينضم لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، ويعمل كل حزب داخل التحالف من ناحيته فيما يخص الحوار الوطني، ومن هذا المنظور يشارك حزب المصريين في التحالف من خلال المكون الاقتصادي، كون المستشار حسين أبو العطا يرأس اللجنة الاقتصادية داخل التحالف، ويعمل التحالف كمظلة واحدة على تحقيق أهداف الحوار الوطني، بهدف إحداث حالة من الزخم السياسي.