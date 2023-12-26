عبدالله: لبنان في حالة حرب ولن يكون من السهل معالجة ملف الكوستا برافا وتداعياته

أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مع تفهّمي لموقف ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ بالنّسبة لمكب نفايات الكوستا برافا حول القدرة الاستيعابيّة للموقع، كنت أفضلّ الانتظار لتوقيت مناسب آخر، حيث نكون انتخبنا رئيسًا، وألّفنا حكومةً، مع خطّة منطقيّة للنفايات الصلبة"، مشدّدً على أنّ "​لبنان​ في حالة حرب الآن، ولن يكون من السّهل معالجة الملف وتداعياته".

وكان قد أكّد رئيس اتحاد "بلديّات الضّاحية الجنوبيّة" محمد درغام، الأسبوع الماضي، "قرار بلديّات الضّاحية الجنوبيّة واتحاد بلديّاتها، على التّوقّف عن استقبال الكميّات القادمة من نفايات بلديّات الشوف وعاليه وقرى بعبدا، والاكتفاء باستقبال نفايات الضّاحية الجنوبيّة ومدينة الشويفات، اعتبارًا من يوم الإثنين 8/1/2024".