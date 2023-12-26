الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجندي في غزة ما رفع حصيلة قتلاه إلى 491 منذ 7 تشرين الأول

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة، في معارك جنوب قطاع ​غزة​، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 491 منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، من بينهم 158 عسكريًّا منذ انطلاق العمليّة البرّيّة في القطاع في السّابع والعشرين من الشّهر نفسه.

وأوضح في بيان، أنّ حصيلة المصابين في صفوفه بلغت منذ 7 تشرين الأوّل، نحو 2023 جريحًا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العمليّة البرّيّة في غزة نحو 834.