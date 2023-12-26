سلاح الجو الأوكراني أعلن تدمير سفينة إنزال روسية في منطقة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم

أعلن سلاح الجو ​الأوكراني​، أنّ "سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك (التّابعة للأسطول الرّوسي)، دُمّرت على أيدي طيّاري القوّات الجوّيّة في فيودوسيا في شبه جزيرة ​القرم​.

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "النّاس يقولون إنّها كانت محمّلة بطائرات شاهد"، وهي المسيّرات المفخّخة الإيرانيّة الصّنع، الّتي تستخدمها ​روسيا​ على نطاق واسع في حربها ضدّ ​أوكرانيا​. وذكر أنّ الهجوم وقع بواسطة صواريخ كروز "للطيران التّكتيكي".

من جهته، أكّد رئيس جمهوريّة القرم سيرغي أكسيونوف، أنّه "تمّ شنّ هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا، وفُرض طوق أمني حول منطقة الميناء"، لافتًا إلى أنّ "الانفجار انتهى، وتمّ احتواء الحريق". وبيّن أنّ السّلطات اضطرّت إلى "إجلاء سكان عدد من المنازل".