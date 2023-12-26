أعلن سلاح الجو الأوكراني، أنّ "سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك (التّابعة للأسطول الرّوسي)، دُمّرت على أيدي طيّاري القوّات الجوّيّة في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.
وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "النّاس يقولون إنّها كانت محمّلة بطائرات شاهد"، وهي المسيّرات المفخّخة الإيرانيّة الصّنع، الّتي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضدّ أوكرانيا. وذكر أنّ الهجوم وقع بواسطة صواريخ كروز "للطيران التّكتيكي".
من جهته، أكّد رئيس جمهوريّة القرم سيرغي أكسيونوف، أنّه "تمّ شنّ هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا، وفُرض طوق أمني حول منطقة الميناء"، لافتًا إلى أنّ "الانفجار انتهى، وتمّ احتواء الحريق". وبيّن أنّ السّلطات اضطرّت إلى "إجلاء سكان عدد من المنازل".
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الأوكراني أعلن تدمير سفينة إنزال روسية في منطقة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.