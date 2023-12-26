هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا غرب الحديدة باليمن

أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، "أنّنا تلقّينا بلاغًا عن حادث وقع على بعد 50 ميلًا بحريًّا تقريبًا غرب ​الحديدة​" في ​اليمن​، مشيرةً إلى أنّ "السّلطات تحقّق في الحادث". ونصحت السّفن بالتّنقّل في المنطقة بحذر، وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.

وسبق أن حذّرت حركة "أنصار الله" الحوثيّة، الّتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على ​البحر الأحمر​، من أنّها ستهاجم السفن المرتبطة ب​إسرائيل​ أو المتّجهة إلى موانئها، ودعت الدّول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السّفن، وعدم الاقتراب منها في البحر.