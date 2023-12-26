أعلنت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، "أنّنا تلقّينا بلاغًا عن حادث وقع على بعد 50 ميلًا بحريًّا تقريبًا غرب الحديدة" في اليمن، مشيرةً إلى أنّ "السّلطات تحقّق في الحادث". ونصحت السّفن بالتّنقّل في المنطقة بحذر، وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.
وسبق أن حذّرت حركة "أنصار الله" الحوثيّة، الّتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من أنّها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتّجهة إلى موانئها، ودعت الدّول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السّفن، وعدم الاقتراب منها في البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا غرب الحديدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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