العثور على خمس جثث داخل شقة في بلدة مو الباريسية

أعلن المدّعي العام لبلدة مو الواقعة شرق العاصمة الفرنسيّة باريس، جان-باتيست بلادييه، العثور على خمس جثث داخل شقة في البلدة، مشيرًا إلى أنّ القضاء فتح تحقيقًا بجناية قتل، تسلّمته الشّرطة القضائيّة في فرساي.
وأوضح موقع "أكتو17" الإخباري، أنّ الضّحايا هم "امرأة وأطفالها الأربعة"، مشيرًا إلى أنّ الأب البالغ من العمر 33 عامًا "متوارٍ عن الأنظار"، وقوّات الأمن تبحث عنه.
وكانت قد شهدت بلدة مو في الآونة الأخيرة، جريمتَين راح ضحيّة كلّ منهما ثلاثة أطفال، وكان القاتل في كلّ منهما الوالد.
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