انت الان تتابع خبر اصابة 19 منتسبًا في الداخلية والحشد بقصف للطيران الأمريكي في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "12 منتسبًا في وزارة الداخلية، و7 منتسبين في هيئة الحشد الشعبي، اصيبوا بجروح متفاوتة كحصيلة أولية للقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد في منطقة الجزائر وسط مدينة الحلة في محافظة بابل".



وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق من فجر اليوم الثلاثاء، شن القوات الأمريكية ضربات جوية على 3 منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" والجماعات التابعة لها في العراق، بحسب وصف البيان الأمريكي.