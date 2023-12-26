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اصابة 19 منتسبًا في الداخلية والحشد بقصف للطيران الأمريكي في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "12 منتسبًا في وزارة الداخلية، و7 منتسبين في هيئة الحشد الشعبي، اصيبوا بجروح متفاوتة كحصيلة أولية للقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد في منطقة الجزائر وسط مدينة الحلة في محافظة بابل".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق من فجر اليوم الثلاثاء، شن القوات الأمريكية ضربات جوية على 3 منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" والجماعات التابعة لها في العراق، بحسب وصف البيان الأمريكي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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