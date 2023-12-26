انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149700 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 148750 دينارا لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.