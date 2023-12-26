حاكم المطيري.. «خائن الكويت» في قبضة الأمن التركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ألقت السلطات التركية، الإثنين، القبض على رئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت حاكم المطيري، والمدان بأحكام تصل إلى المؤبد.

وقال الحساب الرسمي للمطيري، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، إن السلطات التركية ألقت القبض على حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة في الكويت، على خلفية القضية التي وصفها بـ«السياسية» المرفوعة ضده في الكويت.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قضت في أبريل/نيسان 2021، بالسجن المؤبد على حاكم المطيري، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تسريبات القذافي».

الحكم على المطيري، جاء بعد قرابة عام من انتشار تسريبات من خيمة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، بينها مقطع مسجل للإخواني المطيري، وهو يطلب الدعم المالي من أجل بث القلاقل والاضطرابات في بلاده.