البنك المركزي الصيني يضخ 468 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضخ البنك المركزي الصيني اليوم، 468 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 383 مليار يوان ( حوالي 79ر53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، كما ضخ البنك 85 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 95ر1%.

وذكر البنك المركزي نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”: إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة”.

وتعد الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.