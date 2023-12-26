طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية.. لحاملي المؤهلات العليا

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت وزارة الطاقة السعودية عدداً من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء في عدد من التخصصات ممن يحملون مؤهلات عليا وفق لشروط محددة لكل وظيفة.

ونشرت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل التقديم على وظائفها الخالية للجنسين، أبرزها أن يكون المتقدمين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير، وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة العاصمة السعودية "الرياض"، موضحة أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وظائف وزارة الطاقة

وأشارت وزارة الطاقة، إلى أن الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية:

خبير تقنيات طاقة جديدة.

كبير مهندسين تقنيات طاقة جديدة.

أخصائي تطوير سياسات طاقة متجددة.

خبير تطوير سياسات طاقات متجددة.

أخصائي أول إدارة خوادم.

أخصائي إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.

أخصائي مركز عمليات الأمن السيبراني.

رابط وظائف وزارة الطاقة السعودي

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية عليه الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة عبر الدخول على الرابط التالي: نتائج البحث عن الوظائف - وزارة الطاقة (moenergy.gov.sa)

تكريم وزارة الطاقة بأربع جوائز في حفل ندلب

يشار إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كرِّم وزارة الطاقة بأربع جوائز في حفل ندلب السنوي 2023، هم:

1- جائزة ندلب لأعلى القطاعات في الأداء التنفيذي والمالي لعام 2023، وبلغ أداء القطاع 97.9% للربع الثالث من عام 2023.

2- جائزة ندلب لأعلى الجهات في الأداء التنفيذي والمالي لعام 2023.

3- جائزة ندلب لتحقيق الإنجازات الوطنية (تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في المملكة).

4- جائزة ندلب لأعلى الجهات تحقيقًا للاستثمارات، حيث تم استثمار 14.6 مليار ريال سعودي في قطاع الدولة.