شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى: اهتمام الرئيس السيسى بالكيانات السياسية يبشر بدور أكثر للأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية أحدثت درجة كبيرة من الزخم السياسي خاصة وأنها ضمت 3 مرشحين من زعماء الأحزاب التي شاركت بفعالية في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى توقعه أن يكون هناك دور أكثر نشاطا وحيوية للأحزاب ودرجة أكبر من الاهتمام من الدولة ومؤسساتها بالكيانات السياسية خلال الفترة القادمة.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن الأحزاب عليها أن تراعي وجود حالة من التناقض بين عامل الكم والكيف في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب في الساحة تقدر بأكثر من 100 حزب، وعامل الكيف هو تأثير الأحزاب في الشارع إذ أن أغلبها كان غير معروف للمواطنين، لذلك هناك ضرورة لإحداث نوع من التنشيط قائلا "ليس المهم العدد وإنما الأهم الكيف من خلال الفاعلية والتواجد".

واعتبر أن الفترة القادمة ستتطلب تضافر جهود الأحزاب مع الحكومة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها مصر، لذلك هناك أهمية للأحزاب ذات الاتجاه السياسي الواحد أن تتكتل معا، وتقليل عامل الكم والتركيز على عامل الكيف، منوها أن حديث الرئيس في ولايته الجديدة ولقاؤه مع المرشحين للرئاسة الثلاثة حمل دلالات إيجابية عدة، خاصة وأن لقاء الفائز مع الخاسر أمر نراه في النظم الديمقراطية العالمية وهو ما يؤكد أن هناك رغبة حقيقة في دفع الحياة السياسية للأمام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.