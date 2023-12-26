"الشرق الأوسط": يُنقل عن شيا أن إمكانية حل استمرار احتلال مزارع شبعا هو بتوسيع مهمة اليونيفيل

أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "اللبنانيين يستعدون لاستقبال العام الجديد، وسط ارتفاع منسوب المخاوف من أن يطل عليهم بمزيد من الأزمات، ويكون امتداداً للأزمات الموروثة عن سلفه، الذي لم يبق منه سوى أيام، ما لم تَلُح في الأفق بوادر انفراج ليست مرئية حتى الساعة، رغم أن مصادر وزارية بدأت تروّج لموجات من التفاؤل بِرِهانها على عودة الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت، في محاولة لتثبيت الخيار الثالث لانتخاب رئيس للجمهورية، بالتلازم مع تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه سيكون شغله الشاغل فور انتهاء عطلة الأعياد؛ لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم".

وكشفت المصادر الوزارية لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "لودريان، وإن كان قد تعهّد بعودته إلى بيروت في الشهر المقبل، فإنه لا يزال يتريّث بطلب مواعيد للقائه الكتل النيابية لتحريك الملف الرئاسي، على خلفية ترجيحه الخيار الثالث، وكذلك الأمر بالنسبة للموفد القطري".

وتوقفت أمام "ما أخذت تروّج له جهات لبنانية رسمية نافذة، بأن الوساطة التي تتولاها سلطنة عُمان بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لا تزال قائمة ولم تتوقف، رغم تبادلهما التهديدات التي بلغت ذروتها، وتتعلق بتأمين الحرية للملاحة البحرية في البحر الأحمر"، مشيرةً إلى أنّها "تتعامل معها من زاوية ما يترتب عليها من انفراج، من شأنه أن يدفع باتجاه توفير بوادر حلحلة للأزمة اللبنانية، لما لإيران من نفوذ في لبنان توظّفه لحماية مصالحها في المنطقة والإقرار بدورها".

من جهتها، رأت مصادر في المعارضة، في حديث للصحيفة، أنّ "من السابق لأوانه ركوب موجات التفاؤل التي ستبقى عالقة على ما سيؤول إليه الوضع في غزة، في ظل استمرار الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، وما يمكن أن تحمله من تطورات انطلاقاً من ارتباطها بالجبهة الشمالية في جنوب لبنان، مع مواصلة "حزب الله" مساندته لـ"حماس" التي أخذت وتيرتها تتصاعد يوماً بعد يوم".

وشدّدت على أنّ "الترويج المفتعل لموجة التفاؤل ، يضع لبنان على لائحة الانتظار، الذي من شأنه أن يزيد من أثقال الأزمات الملقاة على عاتق اللبنانيين"، متسائلة عن "صحة ما يشاع ويتردد على أكثر من صعيد رسمي، حول عزم مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين التوجه إلى بيروت، سعياً لوساطة بين لبنان وإسرائيل لإعادة تحديد الحدود البرية، استكمالاً لمهمته السابقة التي أدت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".

وأفادت "الشرق الأوسط" بأنّ عدداً من السياسيين اللبنانيين، نقلوا عن لسان السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي تستعد لمغادرة لبنان، ما يؤكد عودة الموفد الأميركي للقيام بوساطة بتكليف من الرئيس الأميركية جو بايدن، لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، لإعادة الاعتبار لتطبيق القرار 1701، تحسباً لقطع الطريق على احتمال لجوء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو للاستفراد بلبنان باستهدافه الجنوب فور انتهاء الحرب في غزة".

وذكرت أنّ "ما يعزز استعداد واشنطن لتوليها مهمة الوساطة، مبادرة أكثر من جهة غربية إلى إسداء نصائح لحكومة تصريف الأعمال، بالطلب من "حزب الله" بعدم توسيعه رقعة المواجهة على امتداد الجبهة الشمالية، وصولاً للدخول في حرب مفتوحة تأتي استكمالاً لتلك الدائرة في غزة".

وركّزت على أنّ "هذه الجهات تحذّر، لما لديها من مخاوف، من قيام نتانياهو باستفراد لبنان فور انتهاء الحرب في غزة، وتدعو الحكومة إلى إعداد تصوّر يتعلق بتطبيق القرار 1701، لأن الظروف الدولية لا تسمح بتعديله، وأن هناك صعوبة في التوصل إلى قرار بديل، ومن ثم لا بد من توفير الظروف لإعادة تفعيله بما يمكّن الحكومة من بسط سلطتها في الجنوب؛ لئلا يتفرّد الحزب بقرار السلم والحرب".

كما لفتت الصحيفة، إلى أنّ "السؤال يبقى: ما مدى صحة ما يتناقله عدد من السياسيين عن لسان السفيرة شيا، بأن الموفد الأميركي كان قد ألمح في زيارته الأخيرة، إلى استعداده للقيام بوساطة لتحديد الحدود على امتداد الجبهة الشمالية بين لبنان وإسرائيل، بدءاً بحل الخلاف المتعلق بعدد من النقاط التي كان قد سبق للحكومة اللبنانية أن تحفّظت عليها، وطالبت إسرائيل بالانسحاب منها بوصفها تابعة لخط الانسحاب الذي لا يزال تثبيته عالقاً منذ صدور القرار 1701 في نهاية حرب تموز 2006، وهذا ما يفسّر عدم اعترافها بالخط الأزرق خطاً نهائياً لتحديد الحدود كبديل عن خط الانسحاب الشامل؟".

وأضافت: "ينقل هؤلاء عن لسان شيا، أن هناك إمكانية لإيجاد حل لاستمرار احتلال إسرائيل مزارع شبعا، بوجود إمكانية لتوسيع مهمة القوات الدولية "اليونيفيل" لتشملها إلى جانب تلال كفرشوبا والجزء اللبناني لبلدة الغجر، مع أن هناك من يتعاطى مع العرض الأميركي على أنه محاولة للضغط على "حزب الله"، الذي يشترط أولاً وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يلتفت إلى ما يسمى بالعرض الأميركي الذي ينظر إليه، كما تقول مصادره، على أنه محاولة للإيقاع بين الحزب وجهات لبنانية لا تتفق وإياه في مقاربتهما للوضع المشتعل في الجنوب؛ على أساس أن الحزب لا يعترض على تطبيقه".